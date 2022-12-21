Yaş palas pandıras düşecek! EYT'de YAŞ LABİRENTİ çözülüyor! 1999 öncesi giriş + 5 bin-7 bin gün+ 45-47 yaş arası EYT'de A SINIFI olacak! Staj, borçlanma...
Aralık ayında EYT çalışmalarında son aşamaya gelindi. Başkan Erdoğan son açıklamasında 2023'te masamızda EYT sorunu olmadan gireceğiz demişti. Bir kısmı dijital bir kısmı dosyalarda olan verilerin de çalışmaları tamamlanıyor. Yılın son Kabine toplantısı 26 Aralık'ta yapılacak. Bu nedenle EYT meselesi için gözler o tarihe çevrildi. Peki, EYT'den kimler yararlanacak, yaş şartı olacak mı? EYT son durum ne? İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için nabız tutuldu ve gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Asgari ücret gündeminin hemen ardından ağırlık EYT düzenlemesi olacak. Bu kapsamda; 26 Aralık haftasında tasarının açıklanması, 15 Ocak haftasında tasarının yasalaşması, Ocak ayının 2. haftasında ise başvuruların başlaması bekleniyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilirken, Bakan Bilgin EYT hakkında, "Önümüzde EYT diye emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili yaptığımız çok yakında, bu ay içerisinde Meclise sunabilecek hale getireceğimiz uygulamamız var." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT son durum 2022 son dakika bugün ne oldu? EYT yaş tablosu ne olacak, sınır gelecek mi? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte tüm detaylar!
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili teknik çalışmaları bu ay bitirip Meclis'e sunacaklarını belirtti.
"EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 8 Eylül 1999 öncesi olduğu için, o yıllarda bir işletmeye girmiş, çıkıp başka yerde çalışmış özellikle özel sektörde çalışanlarda - bizim 4-A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde - bu çok yaygın. Bunların herhangi kaybının olmaması, kayıt dışında kalanların kayıt içine alınıp, tespit edilmesi ve dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışında çalışanların, burada çalışıp yurt dışına giden işçilerin talepleri var. Yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz. Kıdem tazminatının ödenmesi konusunda KGF'de kredi verilmesi konusunda Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile görüştük. Bu konuda hazırlıklar yapıldığını kamuoyuna kendileri aktardı. İlk toplantıdan itibaren işletmelerimizden başta TİSK olmak üzere muhtelif odalardan talep gelmişti. Bu çalışmayı yaptık. Kredi konusunu Bakanımız Nureddin Bey ile çözdük. Süreç başladığı zaman, bunlarda bir sorun ve aksama olmayacak."