İŞKUR damgayı bastı 5.500 - 7.437 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası ilkokul mezunu Bekçi, Temizlik ve silahlı-silahsız Güvenlik görevlisi olacak
İŞKUR Eylül ayında harekete geçti. Her yıl yüzbinlerce kişiyi iş sahibi yapan iş kurumu bu yıl da ilan sayısını çoğalttı. İlkokul mezunu olan işe giriyor. En az 5.500 TL maaş veriliyor. Bekçi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli alınıyor. Ocak ayında asgari ücretin 7.437 TL olacağı tahmin ediliyor. İŞKUR'un da maaşları asgari ücret kadar verdiği biliniyor. 18-45 yaş arası herkes başvuru yapabilecek. Diplomanızın olması yeterli! İŞKUR ile özel ve kamuda iş bulmanız çok kolay. İşte İŞKUR güncel iş ilanları...
İş arayanlar, geçici süreliğine işe girmek isteyenler dikkat! Kadın erkek fark etmiyor! İŞKUR'a kayıt olan herkes iş bulabiliyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite diploması olana İŞKUR iş ayarlıyor. En az 5.500 TL maaş ödeniyor. Bekçi, Temizlik ve silahlı-silahsız Güvenlik görevlisi ve daha bir çok güncel iş ilanı yayımlandı. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde alımlar başladı. Kamuda, özel sektörde yüzlerce yerde iş fırsatı! Peki kimler başvurabilir? Hangi kadrolara alım var? Detaylar haberimizde...
İŞKUR 2022 EYLÜL AYI GÜNCEL İŞ İLANLARI
İŞKUR Eylül ayında temizlik personeli, güvenlik görevlisi bekçi alımı gerçekleştiriyor. Öncelikle İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız gerekiyor. Ardından dilediğiniz ilde iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.
Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir.