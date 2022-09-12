İŞKUR damgayı bastı 5.500 - 7.437 TL maaş verilecek! 18-45 yaş arası ilkokul mezunu Bekçi, Temizlik ve silahlı-silahsız Güvenlik görevlisi olacak

İş arayanlar, geçici süreliğine işe girmek isteyenler dikkat! Kadın erkek fark etmiyor! İŞKUR'a kayıt olan herkes iş bulabiliyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite diploması olana İŞKUR iş ayarlıyor. En az 5.500 TL maaş ödeniyor. Bekçi, Temizlik ve silahlı-silahsız Güvenlik görevlisi ve daha bir çok güncel iş ilanı yayımlandı. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 81 ilde alımlar başladı. Kamuda, özel sektörde yüzlerce yerde iş fırsatı! Peki kimler başvurabilir? Hangi kadrolara alım var? Detaylar haberimizde...