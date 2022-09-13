%90 ARTIŞ! 6 aylık enflasyon + %8’lik zam ile Ocak 2023’te asgari ücret 7.500 TL, emekli maaşı 5.435 TL!

Son dakika haberleri...14 milyon emekli, 5 milyon kamu çalışanı ve 8 milyondan fazla asgari ücret ile çalışanlara yeni maaş artışları için çalışmalar başladı. Ek zamlarla birlikte bu yılki maaş zamları enflasyonun çok üstünde olacak.