Rusya’dan Avrupa’ya son vuruş! Otomotivde çip krizi daha çözülmemişken yeni sorun!
Rusya kendisine ambargo uygulayan Avrupa'ya son vuruşunu otomotivden yaptı. Otomotiv sektöründe çip krizi henüz çözülmemişken enerji krizi patlak verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Enerji krizi tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Araç üretiminde de enerji çok önemli bir faktör gibi gözüküyor. Enerji maliyetlerinin artması araçlardaki parçaların maliyetlerinin de ciddi oranda yükselmesi anlamına gelmektedir.
Bir örnek vermek gerekirse geçen hafta ve bu hafta araçların cam maliyetleri yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artı gösterdi. Bu tüm yedek parçaya etki edecek anlamına geliyor.
YERLİ ÜRETİM ARAÇLARDA ARTIŞ OLUR MU?
Artış ithal edilen araçlara göre daha sınırlı olacaktır. Yaklaşık olarak yüzde 10-15 aralığında sıfır araç fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Burada önemli etkenlerden birisi döviz kurudur. Döviz kuru yükseldikten araç fiyatları yukarıya çıkacaktır.
AVRUPA'DA CİDDİ BİR ENERJİ KRİZİ VAR. TÜRKİYE BU KONUDA AVRUPA'DAN AYRIŞIYOR MU?
Ancak tabi ki burada Avrupa'daki enerji krizine oranla ülkemizdeki beklediğimiz oran aynı seviyede değildir. Biz burada bu krizi daha az maliyetlerle atlatacağız diye umuyorum."
RUSYA ELİNDE SON KOZU KULLANDI
Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Enerji maliyetlerindeki artışın otomobil fabrikalarında getirdiği enerji krizi hem Avrupa'da hem de ülkemizde maalesef negatif bir gelişme olarak son günlerde gündeme geliyor.
Rusya, elindeki son kozu Avrupa'ya karşı uygulamış durumda, bu da otomobil üretimi gerçekleştiren fabrikalar özelinde ciddi bir krizi tetikleyecektir, zira resesyondan bahsediliyor.
TÜRKİYE İLK TERCİH OLABİLİR
Bazı fabrikalarda üretime ara verme ya da kapasite düşümüne gidileceğini görüyoruz. Bu durum otomobil maliyetlerini ciddi oranda yükselteceği için, üretim sonrası araç fiyatlarının da önemli şekilde artmasına sebep olacaktır. Aynı şekilde enerji maliyetlerindeki artış sebebiyle yerli üretim otomobil fiyatlarının da artacağını öngörmek mümkün. Ancak bu kriz durumu, ülkemizin alternatif bir pazar olmasına kısa vadede fırsat yaratabilir, tedarik edilebilecek belirli ürünler noktasında Türkiye ilk tercih olabilir.
Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışında, ancak bugün yarın çözülecek bir sorun değil. Son 2 yıldır otomotivin ilk gündem maddelerinden biri haline gelen çip ve ham madde krizi ile lojistikteki problemler ise etkileri azalmış şekilde devam ediyor. Çip ve ham madde tarafındaki yatırımlar ve gelişmelerle bu taraftaki problemlerin ise tam anlamıyla bitişi 2023 yılının ortalarını bulacaktır."