Rusya’dan Avrupa’ya son vuruş! Otomotivde çip krizi daha çözülmemişken yeni sorun!

AVRUPA'DA CİDDİ BİR ENERJİ KRİZİ VAR. TÜRKİYE BU KONUDA AVRUPA'DAN AYRIŞIYOR MU?

Ancak tabi ki burada Avrupa'daki enerji krizine oranla ülkemizdeki beklediğimiz oran aynı seviyede değildir. Biz burada bu krizi daha az maliyetlerle atlatacağız diye umuyorum."

RUSYA ELİNDE SON KOZU KULLANDI

Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı ise konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Enerji maliyetlerindeki artışın otomobil fabrikalarında getirdiği enerji krizi hem Avrupa'da hem de ülkemizde maalesef negatif bir gelişme olarak son günlerde gündeme geliyor.

Rusya, elindeki son kozu Avrupa'ya karşı uygulamış durumda, bu da otomobil üretimi gerçekleştiren fabrikalar özelinde ciddi bir krizi tetikleyecektir, zira resesyondan bahsediliyor.