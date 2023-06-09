İŞKUR başvuru kapısını açtı! Acil, KPSS'siz, sınavsız, kurasız 18-45 yaş arası personel alınacak! 8.500 TL üstü maaşla, 14 ilde teknisyen, hasta karşılama, temizlikçi...
İŞKUR jet hızıyla yayımladı, onlarca ilde düğmeye basıldı! Yeni iş ilanlarını duyuran Türkiye İş Bulma Kurumu, Haziran ayında en az ilkokul mezunlarına iş imkanları doğduğunu açıkladı. Buna göre 18-45 yaş arası olan online başvuru hakkından yararlanabilecek. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok ilde kaynakçı, memur, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, şoför, hasta karşılama kadrolarına alım yapılacak. Ayrıca Aile Bakanlığı SYDV personel alımı da İŞKUR üzerinden yapılıyor. İşte İŞKUR KPSS'siz personel alımlarının tümü...
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) resmi sitesi üzerinden yeni ilanlarını yayımladı. Emekliler dahil, her kesimden vatandaşa işler bulunuyor. Bekçi, hastane işleri, okul temizlikçisi, güvenlikçi ve diğer kadrolarda alım yapılacak. KPSS şartının bulunmadığı iş ilanları da bulunuyor. En az 8.500 TL maaş verilecek. Kurasız ile alımların tümü Takvim.com.tr'de! İşte İŞKUR güncel iş ilanları.
AİLE BAKANLIĞI SYDV PERSONEL ALIMI İŞKUR
İŞKUR ile,e Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine alım yapılacak. Başvuru detayları belli oldu. 14 farklı şehirde personel alımı yapılırken, alımlarda farklı kriterler aranıyor.
KPSS'siz alımlar Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım personeli, İşçi gibi ve benzeri kontenjanlarda yapılacak.
HANGİ ŞEHİRLERDE ALIM YAPILACAK?
👉Manisa Alaşehir Astiaş Sosyal Tesis İşletmeciliği Ticaret A. Ş.
- Son Başvuru Tarihi: 14.06.2023
- Alım Yapılacak Kadrolar: 4 Garson
👉İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- Son Başvuru Tarihi: 16.06.2023
- Alım Yapılacak Kadrolar: 2 Temizlik Görevlisi
👉Kocaeli Darıca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
- Son Başvuru Tarihi: 12.06.2023
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Muhasebe Görevlisi, 1 Büro Görevlisi,
👉Adana Feke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- Son Başvuru Tarihi: 08.06.2023
- Alım Yapılacak Kadrolar: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi,