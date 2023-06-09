İŞKUR başvuru kapısını açtı! Acil, KPSS’siz, sınavsız, kurasız 18-45 yaş arası personel alınacak! 8.500 TL üstü maaşla, 14 ilde teknisyen, hasta karşılama, temizlikçi...

Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) resmi sitesi üzerinden yeni ilanlarını yayımladı. Emekliler dahil, her kesimden vatandaşa işler bulunuyor. Bekçi, hastane işleri, okul temizlikçisi, güvenlikçi ve diğer kadrolarda alım yapılacak. KPSS şartının bulunmadığı iş ilanları da bulunuyor. En az 8.500 TL maaş verilecek. Kurasız ile alımların tümü Takvim.com.tr'de! İşte İŞKUR güncel iş ilanları.