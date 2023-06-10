10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK KATALOG aktüel ürünler! Şok'ta bu hafta 479 TL'lik çatal bıçak seti var! Hafta sonu ütü ve masası, Guess çanta...
ŞOK marketleri her hafta farklı ürünlerde indirim fırsatı sunan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta, kamp sandalyesi, çadır, mangal ürünleri, termos, piknik çantası, portatif ocak, Airfryer fritöz, elektrik süpürgesi, çay makinesi ve kahve makinesi gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulmaktadır. İndirimler 13 Haziran tarihine kadar devam edecektir. İşte 10-11-12-13 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler...
10.06.2023 09:45 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:45
ŞOK 10-11-12-13 Haziran 2023 kataloğu şimdi alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. ŞOK marketlerinde yer alan indirimleri ürünler az evvel alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve diğer günlerde kamp ürünleri, salıncak, mangal malzemeleri, elektronik mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler indirimden satılacak. Bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde diyenler yanıt buldu. İşte ŞOK güncel katalog.