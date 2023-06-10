10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK KATALOG aktüel ürünler! Şok’ta bu hafta 479 TL’lik çatal bıçak seti var! Hafta sonu ütü ve masası, Guess çanta...

ŞOK 10-11-12-13 Haziran 2023 kataloğu şimdi alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. ŞOK marketlerinde yer alan indirimleri ürünler az evvel alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve diğer günlerde kamp ürünleri, salıncak, mangal malzemeleri, elektronik mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler indirimden satılacak. Bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde diyenler yanıt buldu. İşte ŞOK güncel katalog.