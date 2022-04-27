İŞKUR, ASHB, VGM, SGK duyurdu: 650, 1.264, 2.354, 4.273 TL ödemeler bayramdan önce hesaplarda! PTT, IBAN, ATM'den hemen şimdi çekebilirsiniz!

2022 VGM BURS ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmiştir.