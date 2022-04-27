İŞKUR, ASHB, VGM, SGK duyurdu: 650, 1.264, 2.354, 4.273 TL ödemeler bayramdan önce hesaplarda! PTT, IBAN, ATM'den hemen şimdi çekebilirsiniz!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ödemeler hakkında detaylar merak edildi. Önceki bayramlarda işsizlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara aktarılmıştı. Şimdi gözler bu sene maaşların bayramdan önce yatıp yatmayağına çverildi. Konuyla ilgili son dakika açıklamalar geldi. Peki, İŞKUR işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı emekli, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte bayramdan önce yatacak maaşlar haberimizde!
Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Bayram öncesinde emekli maaşları, evde bakım, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı alanlar ödemelerin erken yatırılıp yatılmayacağını merak ediyordu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ikramiye ödemelerinin tarihini açıklamasıyla birlikte maaş ödemelerinin de yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı Emekli, memur maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YARDIM ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.