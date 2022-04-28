Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 28-29-30 Nisan 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 10 TL, 20, TL, 30 TL...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu en güncel durumuyla yayında! Ramazan Bayramı'na az bir vakit kala zincir marketleri harekete geçti. Bayrama özel yeni indirimli ürünleri raflardaki konumunu aldı. Tatil ürünleri (Kamp sandalyesi, kamp taburesi, lüks mangal, 32 parça piknik seti, ızgara, kömür) , çeyiz ürünleri (Kepçe, tava, tencere, yatak örtüsü) , giyim (Pijama takımı, şort, terlik, cüzdan) , esas besin ürünleri (kahvaltılık, peynir, çikolata, bayram amacıyla baklava, meyve suyu, kahve, yoğurt) indirimden satılmaya başlandı. Hem de ŞOK'un müşterilerine özel yeni bir programı da başladı. İşte detaylar
28.04.2022 09:05 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:05
ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK hafta sonu kataloğu yayımlandı mı? Ramazan Bayramı'na özel indirimler yapıldı mı? Hangi ürünlerde indirim var? soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bayram yaklaşırken market alışverişi için de hazırlık yapılıyor. Özellikle zincir marketlerin kataloğu inceleniyor. ŞOK 28-29-30 Nisan 2022 aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Tatil ürünleri, gıda, giyim, çeyiz alışverişi ŞOK'ta başladı! 10 TL, 20, TL, 30 TL'ye satılıyor. İşte tam liste!