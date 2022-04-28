10-20-30-40 ve 100.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası’ndan müjdeli haber: İşte başvuru şartları evraklar

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan iklim krizi sebebi ile sekteye uğrayan tarım hizmetleri hem çiftçilerin bütçesini hem de ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiledi. Dışa bağımlılığı azaltan en önemli faktörlerden biri olan tarım faaliyetlerinin azalması, devleti harekete geçirdi.