İŞKUR anonsu çaktı! Tez KPSS sınavsız, sıfır tecrübeyle 18-44 yaş arası online başvuru alınacak! 9.150 TL maaşla devlet dairelerine, özel sektöre...

İŞKUR her ay iş ilanlarını yeniliyor. Bu hafta personel alımları arasında bir çok meslek bulunuyor. En az ilkokul mezunu olunması yetiyor. Kamu ve Özel sektörde olmak üzere 81 il için 96.827 personel alımı yapılacak. Bir süredir bekçi alımı bekleyenler, geçici ve ya süresiz çalışmak isteyenler başvuru yapabilir. Yaş şartının en az 18 olduğu duyuruldu. Acil KPSS'siz, sınavsız, sıfır tecrübeyle 18-44 yaş arası için ilanlar yayımlandı. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret olan 5.500 TL maaş alıyor. 9.150 TL maaş veren kurum içi ve kurum dışı ilanlar da yer alıyor. İşte İŞKUR iş ilanları!