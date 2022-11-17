İŞKUR anonsu çaktı! Tez KPSS sınavsız, sıfır tecrübeyle 18-44 yaş arası online başvuru alınacak! 9.150 TL maaşla devlet dairelerine, özel sektöre...
Kasım ayının son haftalarını yaşarken İŞKUR yeni ilan açtı. 81 il olmak üzere personel alımları başladı. Başvuruların online alınabildiğini duyuran iş bulma kurumu şartları da tek tek açıkladı. Bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, kaynakçı, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson, satış danışmanı, beden işçisi, memur ve daha onlarca boş kadro bulunuyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunları için ayrı ayrı ilanlar bulunuyor. KPSS şartı olmadan alım yapan işyerleri de bulunuyor. Hem kamuda hem özel sektörde yeni ilanlar yayımlandı. İş arayanlar istedikleri ilanlara şartlara uymaları halinde başvuru yapabilecek. İŞKUR'a kayıtlı olmayanların ise başvuru yapamayacağı belirtildi. İşte güncel İŞKUR 2022 iş ilanlarının tümü...
İŞKUR her ay iş ilanlarını yeniliyor. Bu hafta personel alımları arasında bir çok meslek bulunuyor. En az ilkokul mezunu olunması yetiyor. Kamu ve Özel sektörde olmak üzere 81 il için 96.827 personel alımı yapılacak. Bir süredir bekçi alımı bekleyenler, geçici ve ya süresiz çalışmak isteyenler başvuru yapabilir. Yaş şartının en az 18 olduğu duyuruldu. Acil KPSS'siz, sınavsız, sıfır tecrübeyle 18-44 yaş arası için ilanlar yayımlandı. İŞKUR ile işe girenler en az asgari ücret olan 5.500 TL maaş alıyor. 9.150 TL maaş veren kurum içi ve kurum dışı ilanlar da yer alıyor. İşte İŞKUR iş ilanları!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile hemen iş bulun! İŞKUR iş ilanlarına sadece internet üzerinden kolaylıkla başvuru yapmak mümkün. Peki, İŞKUR'da hangi mesleklerde ilanlar yayımlandı? Başvurular nereden yapılır, şartlar neler? Yanıtları haberimizde...
İŞKUR BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI
Aranan şartlar şunlardır:
- T.C vatandaşı olunması
- 18 yaş üzerinde olunması,
- Kamu haklarından mahrum olunmaması ve kamu hizmetlerinden mahrum cezasıyla mahkum olunmaması,
- Fiziki olarak görevini yerine getirmesine engel olacak bir engelinin bulunmaması,
- Sağlık yönetmeliğindeki şartların taşınması ve silah taşınmasını engelleyecek bir durumun olmaması, yüz kızartıcı suç nedeniyle ceza alınmamış olması,
- Alım yapılacak ilin sınırlarında ikamet ediliyor olması.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?
Bekçilik başvuruları İŞKUR sisteminden yapılıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak il il İŞKUR bekçi alımlarını görüntüleyebilirsiniz.
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