Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Yastık altında altını olanlar hemen bakın! Altın için en doğru alım, satım zamanı açıklandı
Altın fiyatları milyonlarca yatırımcı bağlamında yakından takip edilmeye devam ediyor. Son dönemlerde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatlarının akibeti merak ediliyor. Yatırımcılar bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olur? Gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Öte yandan yaptığı açıklamalarla yatırımcılara yön veren İslam Memiş yine önemli bir açıklama yaptı. Kurun baskılanacağına dikkat çeken Memiş, dolar yatırımcılarına uyarı yaptı.
Bu hafta içi, piyasalar için oldukça önemli olan kritik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Kararın sonrasında altın fiyatlarında yukarıya yönlü bir atılım görüldü. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, Atabeşli ve gremse altın ne kadar? Geçtiğimiz hafta altın fiyatları yüksek seviyelerle haftayı kapatırken, bu hafta altın fiyatlarına rüzgar tersine döndü. Dün güne yukarıya yönlü başlayan altın gün içerisinde değer kaybederek düşüşe geçti. Altın hafta sonunun ilk gününe de değer kayıpları ile başladı.
İslam Memiş 'Kalıcı olmayacak' diyerek uyardı! Altını olanlar aman dikkat
Altın onsu 1732 dolar düzeyinde. Hafta başında emtia fiyatlarında dolar endeksinde yükselişler görebiliriz. 1705 dolar düzeyi üstünde kalıcı olabildiğince sorun yok. Bir ileri ataklarda 1815 dolar civarını konuşacağımız amacıyla altının ons fiyatındaki gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Düşüşlerin kalıcı olmadığını öngördüğümüz bağlamında her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar olmaya devam ediyor.
Gümüşün ons ve gram fiyatı altına kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor. 21 dolar altını alım fırsatı olarak değerlendiriyorum onsta. Gümüş gram fiyatı 13 lira düzeyi üstünde. Bankalarda kaça satıyorlar bilmiyorum ama kesinlikle daha ucuz fiyatlama karşınızda olabilir ama fiziki doğrultuda 13 lira altında bir gümüş yok."
Yıl sonuna kadar 1400 seviyelerini görebilir
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın ile ilgili, "Bu pozitif seyrin devam edeceğini ön görüyoruz. Çoğunlukla altının ons fiyatında 3 haftalık süreç içerisinde 15 dolarlık bir değer artışı gözlemliyoruz.1.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1800 rakamların gene konuşulmaya başlayacağı bir dönem gerekiyor diye düşünüyorum teknik olarak. Gram altın TL tarafına baktığımız süre 4. Kez 1.038 lira seviyesini test etti. Gram altın TL fiyatında büyük olasılıkla 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yıl sonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz." ifadelerine yer verdi.