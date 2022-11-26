Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Yastık altında altını olanlar hemen bakın! Altın için en doğru alım, satım zamanı açıklandı

Bu hafta içi, piyasalar için oldukça önemli olan kritik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Kararın sonrasında altın fiyatlarında yukarıya yönlü bir atılım görüldü. Peki bugün güncel altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, Atabeşli ve gremse altın ne kadar? Geçtiğimiz hafta altın fiyatları yüksek seviyelerle haftayı kapatırken, bu hafta altın fiyatlarına rüzgar tersine döndü. Dün güne yukarıya yönlü başlayan altın gün içerisinde değer kaybederek düşüşe geçti. Altın hafta sonunun ilk gününe de değer kayıpları ile başladı.