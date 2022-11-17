PTT emekli maaşını kendi bünyesinden alan kişilere duyuru yaptı! Günde 32 TL’ye emekli maaşı hesabınıza 20.000 TL yatacak

PTT tüketici kredisi Aktifbank aracılığı ile gerçekleşecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin ise emekli maaşlarını PTT'ye taşımaları aranan şartlar arasında yer almaktadır. Öte yandan bu tüketici kredisinde adayların kredi notlarına bakılmamaktadır. Son olarak ise 12 ay, 24 ay ve 36 ay vade alternatifi de bulunmaktadır.