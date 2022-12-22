İŞKUR 9 bin 588 TL MAAŞLA bekçi alımı yapacak! Yılbaşı öncesi 3 İLDEN kırmızı alarm: Sınav KPSS yok! 18-35 yaş arası lise mezunu...
İŞKUR yeni çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanlarına devam ediyor. 2022 yılı Aralık ayı bekçi alımları için şartlar açıklandı. Yeni bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını İŞKUR üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bekçi alımı başvuru şartlar arasında sınavsız minimum ilköğretim mezunu olma şartı bulunuyor. Peki İŞKUR hangi illere bekçi alacak? İşte Aralık ayı İŞKUR KPSS şartsız yeni bekçi alımı en az ilkokul mezunu başvuru şartları ve detaylar!
22.12.2022 16:50 - Son Güncelleme: 22.12.2022 16:50
İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda iş arayışı olan binlerce kişi büyük bir merakla yeni iş ilanlarını takip ediyor. Son yayınlanan ilanlara göre, 90.252 işçi alımı yapılacağı görülüyor. Bu alımlar arasında özellikle bekçi alımı dikkat çekiyor. Peki, İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!
İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alımlarının şu an için sadece özel sektör için olduğu ifade edildi. Özel sektörde bekçi olarak görev almak isteyenler için yaş şartı ortalama 60 olarak ifade edildi. Adaylar hem İŞKUR genel şartlarını hem de ilanların özel şartlarını taşıması gerekiyor.