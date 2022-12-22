Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur'lular için oran verildi: Memur emeklileri...
2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL oldu. Bu gelişme sonrası tüm gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çerildi. Konu, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında masaya yatırıldı. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK ve Bağ-Kur'luların şu an ceplerinde olan zam oranının yüzde 14.05 olduğunu duyurdu. Zengin, memur ve memur emeklileri için de oran verdi. İşte memur ve emeklilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
22.12.2022 23:48 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:01