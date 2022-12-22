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Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur'lular için oran verildi: Memur emeklileri...

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL oldu. Bu gelişme sonrası tüm gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çerildi. Konu, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında masaya yatırıldı. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, SSK ve Bağ-Kur'luların şu an ceplerinde olan zam oranının yüzde 14.05 olduğunu duyurdu. Zengin, memur ve memur emeklileri için de oran verdi. İşte memur ve emeklilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

takvim.com.tr
22.12.2022 23:48 - Son Güncelleme: 23.12.2022 00:01
Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur’lular için oran verildi: Memur emeklileri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

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Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur’lular için oran verildi: Memur emeklileri...

Verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği sağlanacak.

Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur’lular için oran verildi: Memur emeklileri...

Böylelikle net asgari ücrette artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur’lular için oran verildi: Memur emeklileri...

ARA ZAM SİNYALİ
Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ara zammın yapılabileceğini söyledi.

Asgari ücret tamam sıra emekli ve memur zammında! SSK ve Bağ-Kur’lular için oran verildi: Memur emeklileri...


Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamma çevrildi.

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