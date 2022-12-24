İslam Memiş’ten YENİ YIL müjdesi! Tam 5 ay sonra altın fiyatları: CANLI ALTIN fiyatları

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE EURO UYARISI

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

"Altın ve gümüşte yükseliş ne kadar yükselebilir, kripto para yatırımcıları ne yapmalı?" Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsada yukarıda risk gördüğüm için dikkatli olunmalı diyorum. Yukarıda alanı var ancak risk almamak için ben belirlemiş olduğum 4400'ü beklemeye devam ediyorum. Borsadaki beklentimde bir değişiklik yok."