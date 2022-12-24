İslam Memiş'ten YENİ YIL müjdesi! Tam 5 ay sonra altın fiyatları: CANLI ALTIN fiyatları
Faiz kararının açıklanmasyla birlikte vatandaşların en merak ettikleri arasında altın fiyatlar...
TCMB faiz kararının açıklanmasının ardından yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki, altın fiyatları artacak mı? Altın ne alınmalı mı, satılmalı mı? İşte detaylar...
İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE EURO UYARISI
Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:
"Altın ve gümüşte yükseliş ne kadar yükselebilir, kripto para yatırımcıları ne yapmalı?" Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsada yukarıda risk gördüğüm için dikkatli olunmalı diyorum. Yukarıda alanı var ancak risk almamak için ben belirlemiş olduğum 4400'ü beklemeye devam ediyorum. Borsadaki beklentimde bir değişiklik yok."
"Dolar TL 18.81-84 serbest piyasalarda. Ekranlarda 18.66 liralarda. Çok geniş bir bant aralığı var. Talepten oluşan bir makas aralığı var. Dolar tarafına aman dikkat edin, dolar tarafından çıkacak olanlar da, parite üzerinden enstrümanlara geçecek olan arkadaşlarımızı uyardım. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor."
GRAM ALTIN ZİRVE YAPACAK
"Gram TL serbest piyasada alış 1102, satış 1106. Bir sonraki ataklarda hedefimiz 1115 liraydı. Baskılanmaya devam ediyor. Gerçek değerinde değil ama cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi yine test edilmiş oldu. Hedef seviyemizi takip etmeye devam ediyoruz."