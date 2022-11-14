İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...
İŞKUR iş ilanları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. İŞKUR bekçi alım ilanlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul, orta ve lise mezunu olmak üzere bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Yeni bekçi alımları Kasım sonuna kadar devam edecek. İŞKUR online sitesi üzerinden kriterleri karşılıyorsanız ilanlara hemen başvurabilirsiniz. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları ve başvuru şartları haberimizde!
14.11.2022 20:53 - Son Güncelleme: 14.11.2022 20:53
İŞKUR bekçi alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Bekçi alımı için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları yeterlidir. Özel sektörde bekçilik yapacak olan adaylar için her bir iş ilanı içerisinde farklı olarak başvuru şartı belirlenmiştir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya şubelere gitmeden aşağıda belirtilen linki kullanarak online olarak yapılıyor. İşte ilan detayları haberimizde!
İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İŞKUR ilanına göre mevcutta 3 ilde alım yapılacağı görülüyor. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar Antalya, Düzce, Kocaeli illerinde yapılacak.