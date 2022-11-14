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Haberler Ekonomi İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

İŞKUR iş ilanları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. İŞKUR bekçi alım ilanlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu bağlamda en az ilkokul, orta ve lise mezunu olmak üzere bekçi alımı gerçekleştiriliyor. Yeni bekçi alımları Kasım sonuna kadar devam edecek. İŞKUR online sitesi üzerinden kriterleri karşılıyorsanız ilanlara hemen başvurabilirsiniz. İşte İŞKUR bekçi alımı ilanları ve başvuru şartları haberimizde!

takvim.com.tr
14.11.2022 20:53 - Son Güncelleme: 14.11.2022 20:53
İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

İŞKUR bekçi alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Bekçi alımı için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları yeterlidir. Özel sektörde bekçilik yapacak olan adaylar için her bir iş ilanı içerisinde farklı olarak başvuru şartı belirlenmiştir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya şubelere gitmeden aşağıda belirtilen linki kullanarak online olarak yapılıyor. İşte ilan detayları haberimizde!

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İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR ilanına göre mevcutta 3 ilde alım yapılacağı görülüyor. Ancak bekçi alımları özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Alımlar Antalya, Düzce, Kocaeli illerinde yapılacak.

İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELEDİR?

Yayımlanan ilanda bekçi alımı için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte belirtilen şartlar:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

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