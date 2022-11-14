İŞKUR 9 BİN 500 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! Yeni yıl öncesi 3 ilde ACİL ilan açıldı: 18-27 yaş arası herkes müracaat edecek! İlkokul, lise mezunu...

İŞKUR bekçi alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Bekçi alımı için başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olmaları yeterlidir. Özel sektörde bekçilik yapacak olan adaylar için her bir iş ilanı içerisinde farklı olarak başvuru şartı belirlenmiştir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya şubelere gitmeden aşağıda belirtilen linki kullanarak online olarak yapılıyor. İşte ilan detayları haberimizde!