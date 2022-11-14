Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT'den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT'den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından ödemeler sağlanmaya devam ediliyor. Devlet, doğalgaz yardımından gıda yardımına kadar her konuda vatandaşın imdadına yetişiyor. Bunlar arasında kira yardımı dikkat çekiyor. Dar gelirli ailelere 750 TL'den 1.150 TL'ye kadar kira yardımı yapılıyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
14.11.2022 21:34 - Son Güncelleme: 14.11.2022 21:34
Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Parasal olarak zor şartlarda yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri kastıyla çok rakamda müessese ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden müracaat yapılarak alınabiliyor. Bakan Yanık açıklamalarında dar gelirli ailelere her ay düzenli 1.500 TL'ye kadar nakdi kira yardımı yapılacağını belirtti. Peki, kimler başvuru yapacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Bakanlıklar tarafından yapılan sosyal yardımlardan biri olan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören kira yardımına ilişkin detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.

Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Kira bedellerinin artış göstermesiyle birlikte ödeme güçlüğü çeken dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere kira desteği verileceği duyuruldu. Her ay düzenli olarak yapılacak ödemelere ilişkin detaylar da açıklandı.

Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Kira yardımına kimler başvurabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kira yardımına ilişki detayları açıkladı. Bakan Yanık açıklamalarında dar gelirli ailelere her ay düzenli 1.500 TL'ye kadar nakdi kira yardımı yapılacağını belirtti.

Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı desteğine sigortası olmayan, emekli, dul ve yetim aylığı gibi hiçbir düzenli geliri olmayan, herhangi bir mal varlığına sahip olmayan, yapılacak gelir testi sonucu fakirlik sınırının altında bulunan herkesin başvuru yapabileceği vurgulandı.

SON DAKİKA