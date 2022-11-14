Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT'den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...
Dar gelirli vatandaşlara devlet tarafından ödemeler sağlanmaya devam ediliyor. Devlet, doğalgaz yardımından gıda yardımına kadar her konuda vatandaşın imdadına yetişiyor. Bunlar arasında kira yardımı dikkat çekiyor. Dar gelirli ailelere 750 TL'den 1.150 TL'ye kadar kira yardımı yapılıyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
14.11.2022 21:34 - Son Güncelleme: 14.11.2022 21:34
Parasal olarak zor şartlarda yaşayan ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri kastıyla çok rakamda müessese ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden müracaat yapılarak alınabiliyor. Bakan Yanık açıklamalarında dar gelirli ailelere her ay düzenli 1.500 TL'ye kadar nakdi kira yardımı yapılacağını belirtti. Peki, kimler başvuru yapacak? İşte detaylar...