Aile Bakanlığı 715 TL ödeme yapıyor! 15 gün içinde şifreyle PTT’den alın! On iki ay boyunca yatacak! TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kira yardımı desteğine sigortası olmayan, emekli, dul ve yetim aylığı gibi hiçbir düzenli geliri olmayan, herhangi bir mal varlığına sahip olmayan, yapılacak gelir testi sonucu fakirlik sınırının altında bulunan herkesin başvuru yapabileceği vurgulandı.