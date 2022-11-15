O kişiler EYT platformuna katılacak! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi!

EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Düzenlemeye neredeyse sayılı günler kaldı. Bu haktan yararlanacak milyonlarca kişi bulunuyor. Öte yandan çok az bir gün farkıyla veya primle EYT'den yararlanmayanlar da olacak. Ancak bazı yasal haklarla bu durumdaki kişiler sorunu çözecek. Peki, nasıl EYT'den yararlanılır? Haberimizde alternatif yollara yer verdik. Siz de bu adımlardan yararlanarak bir an önce EYT'den faydalanabilirsiniz. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler ve çözümler haberimizde!