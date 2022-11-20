İŞKUR 35 ilde 91 BİN 788 işçi alacak! Formu işaretleyene 13 bin TL maaş! KPSS şartı YOK! 19-40 yaş arası BEKÇİ, garson, hasta bakıcı...
İş arayan kişiler için İŞKUR ilk tercihler arasında yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 91 bin 788 personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanları detaylı görüntülemek için İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlarda; çarşı ve mahalle bekçisi, beden işçisi, büro memuru, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, hastane personeli, dokuma konfeksiyon makineci ve daha birçok alanda personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte 2022 Kasım ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
2022 yılında 1.4 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden açıkladı. 20 Kasım tarihinde incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın yapılacağı sektörler ambar/depo görevlisi, beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, büro memuru, gazaltı (mıg-mag) kaynakçısı, makineci, ön muhasebeci, satış danışmanı, temizlik görevlisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak tüm sektörlerde yer alan ilanlara kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. En çok alım yapılacak sektörler ve personel alım sayısı kapsamlı bir şekilde haberimizde yer alıyor.
İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS koşulsuz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birçok değişik pozisyona personel alımının gerçekleştirileceği belirtildi.
İŞKUR ilanlarında açık pozisyon amacıyla talep edilen şartlar çeşitli olarak yer alıyor. İşte merak edilenler...