Maaş gibi devletten nakit desteği müjdesi geldi! Çalışmayan ev hanımlarına PTT’den 8 BİN 540 TL! İŞKUR’dan başvur ve...

Kadınların zor durumda kalmaması için devlet elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadınlara yönelik müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İşte anne projesi adı altında 0-15 yaş aralığında çocuğu olan kişilere maddi yardım sağlanacak. Bu yardımla birlikte anneler 3 aylık sürede toplamda, 8.540 TL desteksel ödemenin sahibi olacak. Peki, kimler bu yardımdan yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!