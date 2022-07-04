İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak! En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para azanın!

ŞKUR her çeşitli meslek üzerinden yeni personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR açık iş ilanları üzerinden yeni bir personel alım ilanının yayımlandığı görüldü 2022 İŞKUR paketleme işçisi alımı ve 2022 İŞKUR iş ilanları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.