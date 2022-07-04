İŞKUR 18-50 yaş arası 1420 paketleme işçisi alacak! En az 5.700 TL maaş! Evde oturduğunuz yerden para azanın!
İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, İŞKUR paketleme işçisi alımı ne zaman? İŞKUR personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR 2022 iş ilanları neler? İşte merak edilenler...
04.07.2022 14:36 - Son Güncelleme: 04.07.2022 14:36
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ ALIMLARI 2022 NE ZAMAN?
İŞKUR aracılığıyla açılan paketleme işçisi başvuru tarihleri 5-19 Temmuz 2022 arasındadır. Gerekli şartlara uygunsanız başvurunuzu aşağıdaki linkten gerçekleştiriebilirsiniz.