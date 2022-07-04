Devlet teşvikiyle 20 büyükbaş alarak çiftlik kurdu üretimi 2 yılda 10 katına çıkardı

"DAHA ÖNCE BAŞKALARININ İŞİNİ YAPIYORDUM"

Küçüklüğünden beri baba mesleği olan hayvancılık yaptığını, imkansızlık nedeniyle başkalarının hayvanlarını beslediğini belirten Mesut Şen, devlet teşviki sayesinde kendi işini kurduğunu belirtti. Şen, "Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve ben de başvuruda bulundum.