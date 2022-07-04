Devlet teşvikiyle 20 büyükbaş alarak çiftlik kurdu üretimi 2 yılda 10 katına çıkardı
Şanlıurfa Siverek'te 36 yaşındaki genç girişimci Mesut Şen, devlet teşviki ile kurduğu hayvan çiftliğinde üretimi 2 yılda 10 katına çıkardı. Şen başarı serüvenini, "İlk başta 20-30 hayvanla başladım, daha sonra kademe kademe olarak, 100, 150 ve 250'ye kadar çıkardım. İşi biraz daha büyüttüm ve besi yanında yaylım hayvan da beslemeye başladım. Hayvanlarım otlatıldıktan ve besiye hazır olduktan sonra, içeri çekip besiye alıyorum" sözleriyle anlattı..
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı'na başvurusu kabul edilen ve aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Mesut Şen, kurduğu çiftlikte 20 büyükbaş hayvan ile işe başladı. Genç girişimci, devlet desteği sayesinde 2 yıl içerisinde üretimi 10 katına çıkardı.
"DAHA ÖNCE BAŞKALARININ İŞİNİ YAPIYORDUM"
Küçüklüğünden beri baba mesleği olan hayvancılık yaptığını, imkansızlık nedeniyle başkalarının hayvanlarını beslediğini belirten Mesut Şen, devlet teşviki sayesinde kendi işini kurduğunu belirtti. Şen, "Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve ben de başvuruda bulundum.
Başvurum kabul edildi ve kısa sürede inşaat çalışmasına başladık. Bir yıl içerisinde çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanlarımızı alarak işe başladım. Daha önce kendi ahırımız olmadığı için başkalarının işini yapıyorduk, işte şimdi devlet teşviki sayesinde kendi ahırımda kendi hayvanımı besliyorum" dedi.