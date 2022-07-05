En az 5.500 TL maaş garanti! İŞKUR 104 bin 830 personel alınacak! 20 -55 yaş arası KPSS’siz, sınavsız, mülakatsız ilanlar...

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Devlet ve özel kurumlarda çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR personel alımlarını incelemeye başladı. Bu noktada İŞKUR internet sitesi üzerinden 104.830 kişilik personel alımı ilanı yayınlandı. Bu tarafta birtakım kadrolarda çok çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Temmuz ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!