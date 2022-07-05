En az 5.500 TL maaş garanti! İŞKUR 104 bin 830 personel alınacak! 20 -55 yaş arası KPSS'siz, sınavsız, mülakatsız ilanlar...
Temmuz ayında İş arayan kişiler için İŞKUR yine ilk tercihler arasında yer almayı başardı. Bu kapsamda vatandaşlar açık iş ilanlarını kontrol ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 104 bin 804 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Temmuz ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Devlet ve özel kurumlarda çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR personel alımlarını incelemeye başladı. Bu noktada İŞKUR internet sitesi üzerinden 104.830 kişilik personel alımı ilanı yayınlandı. Bu tarafta birtakım kadrolarda çok çok personel alımı yapılırken ilanların detayları da belli oldu. Genellikle KPSS koşulu olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları amacıyla arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Temmuz ayı personel alım ilanları ve İŞKUR açık iş ilanları!
İŞKUR 104 BİN 830 PERSONEL ALIMI!
İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 104 bin 830 olarak paylaşıldı.
İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI!
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1
Acil Servis Hemşiresi 1
Acil Tıp Teknisyeni 30
Açık Hava Depo Görevlisi 3
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 37
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 5
Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü 5
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4
Ağaç İşleri Teknikeri 1
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1
Ağaç Palet İmalatçısı 29
Ağdacı 1
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3
Ahşap Ambalaj İşçisi 10
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 43
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 9
Ahşap Doğrama İmalatçısı 6
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2
Ahşap Ev İmalat İşçisi 5
Ahşap Ev İmalatçısı 5
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 11
Ahşap İskeletçi 23
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 23
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 15
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1
Ahşap Kalıpçı 17
Ahşap Kapı İmalatçısı 14
Ahşap Kaplama Pres Operatörü 1
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 8
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 155
Ahşap Mobilya İmalatçısı 166
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 610
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 5
Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı 7
Akrilik İplik Üretim İşçisi 5
Akrilik Tezgah Ustası 14
Akrobat 14
Aksesuar Şefi (Tekstil) 11
Aktar (Baharatçı) 4
Alakart Aşçısı 15
Alan Şefi (Mesleki Ve Teknik Eğitim) 5
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 4
Alçı İmalat İşçisi 3
Alçı Levha Uygulayıcısı 1
Alçı Sıva Uygulayıcısı 6
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 6
Almanca Öğretmeni 2
Alüminyum Doğramacı 83
Alüminyum İmalat İşçisi 133