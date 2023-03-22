İŞKUR 120.531 personel alacak! 25 sektöre KPSS’siz sınavsız + 9.850 TL maaşla! 81 ilde başvurular alınıyor! Güvenlik, temizlikçi, TYP, hastanelere, özel sektöre...

Milyonlarca iş arayan İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıyor. Açık iş ilanlarını görüntülemek ve başvuruda bulunmak için İŞKUR kayıt yapmak gerekiyor. İŞKUR'dan onlarca şehre sınavsız personel alımı yapılacak. Bu bağlamda noter katibi, mühendis, şoför, işçi, muhasebeci, büro memuru ilanları öne çıkıyor. İşte açık iş ilanları...