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Haberler Ekonomi Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik!

Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT'li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik!

EYT yasasından yararlanamayacaklar için erken emeklilik avantajları araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Türkiye'de SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden emeklilik sağlanıyor. Öte yandan mevcut koşulların dışında on senede yaş koşulu olmadan emeklilik hakkı da bulunuyor. Peki, kimler az prim ve yılla erken emekli olacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
23.03.2023 10:06 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:06
Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...

Erken emeklilik yolları arama motorlarında sorgulanıyor. 10-15 yıl sigortası olan anında emekli olma şansına sahip. 1800-3600 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belirlenen yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Ancak bazı durumlarda bu şartlar geriye çekilebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...

Bazı kişiler EYT'li olmasa da 2-4-6 sene erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. İşte erken yaşta emekli olma şartları...

Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...

Çalışma hayatına idame eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak.

Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...

Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden bireyler borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor. Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır?

Başlangıcı 2-4-6 yıl geriye çekecek! Bu kişiler EYT’li olmasa da olur! 1800-3.600-4200-5000 primle 2000 sonrası sigortalıya erken emeklilik! 45-46-50-55 yaşındakiler...

Erken emeklilik şartları çalışan kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında bulunuyor. Milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik koşulları hakkında bilgi almak istiyor.

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