SSK, Bağkur'luya EK %70 İNTİBAK ZAMMI! Emekliye 7.500 TL maaş + 1.300 TL katkı payı! 2000-03-04-05-08 sigortalılar TEK KÜMEDE!

2000-2008 arasında sigortalı olanların emekli maaşlarıyla ilgili intibak beklentisi bulunuyor. Temmuz zammının yanı sıra intibak yasası hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Bu yasayla birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek. Peki, bu sene intibak zammı gelir mi? İşte detaylar.