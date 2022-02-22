İŞKUR 12 ilde 18-50 yaş arası işçi arıyor! Deneyim şartı yok, en az 4.253,34 TL maaş! Konfeksiyon işçisi, garson, büro memuru, muhabir...

İŞKUR işbaşı eğitim programları başvuruları devam ederken gençlere destekler sürüyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programları vesilesiyle gençler iş tecrübesi kazanıyor. Ek olarak bu süreç içerisinde de harçlık alıyor. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren ödemeler bu yıl arttı. Günlük olarak meydana getirilen ödemenin meblağı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Bununla beraber işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya terfi etti. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmiyor. . Peki, İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitim ücreti ne kadar? İştedetaylar...