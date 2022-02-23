ING, QNB, TEB kredi hesabı! Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak!

Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, sadece reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.