Kamuda görev yapan mühendisler memur haklarından yararlanır mı? Askerde olanlar Sözleşmeli Personel Alımlarına Müracaat Edebilir mi?
Üniversitede, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroda görev yapan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 fıkrası hükmünden yararlanması mümkün mü? Askerde olanlar Sözleşmeli Personel Alımlarına Müracaat Edebilir mi? Takvim.com.tr açıklıyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) Fıkrasının ikinci bendinde, "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almakta olup, bu bentte sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen okullardan mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde şarta bağlı olmaksızın memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilmesi hüküm altına alınmıştır.
Bu itibarla, Üniversitede, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroda görev yapan ve i Elektrik¬-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan personelin, görev aldığı hizmet sınıfına bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 36/A¬ 2 fıkrası kapsamında memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. .
Askerde olanlar Sözleşmeli Personel Alımlarına Müracaat Edebilir mi?
Soru: Birçok kamu kurumu, sözleşmeli personel alıyor. Askere gidecekler, askerde olanlar sözleşmeli personel alım ilanlarına başvurabilir mi?
Cevap:Devlet memurluğuna alınmanın genel ve özel şartlarının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak…" hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre istihdam edilmekte olup, Esasların 12'nci maddesinde "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumlar emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bu yüzden yerleştirildikleri kurumlarca mezkûr Kanunun 62, 63 ve 48 inci madde hükümleri gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermiş bulunmaktadır. Yine, mülga Devlet Personel Başkanlığınca konu hakkında verilen uygulamaya ilişkin görüşlerde "merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği" düzenlenmiş bulunmaktadır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre istihdam edilmekte olup, yerleştirme işlemleri sırasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları istenilen 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran ve yerleştirilme ve atanma işlemleri sırasında halen askerliğini yapmakta olan adayların askerliğinin bitimini müteakip atamasının yapılabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.
KAMUDA ÇALIŞMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Hangi kurum ne kadar personel alıyor. Ayrıntılar; kamuda iş olanaklarında
Kamuda İş Olanakları :
-Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine 4 sözleşmeli Personel alınıyor. Teknisyen ve Büro personeli unvanları için Başvurular 21 şubat-7 mart tarihleri arasında şahsen yapılması gerekiyor.
- Çankırı Karatekin Üniversitesine 10 sözleşmeli Personel alınıyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonları için Başvurularda son tarih.7 mart 2022 ve şahsen yapılacak.
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne 22 ; engelli, eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malül Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Alımı Yapılacak. Başvurular 21 Şubatta başlayıp 25 şubatta bitecek. Başvuruların; Eskişehir İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmekte
-Sahil Güvenlik Komutanlığı Mersin Onarım Komutanlığına 8 sürekli işçi alınacak ; Elektronik Teknisyeni, Tesviyeci, Metal saç işleme Ustası, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni,Mekaniker Deniz Motorları , Armadör işçisi Pozisyonlarında işçi alınacak Başvurular 23 Şubatta başlayıp 27 Şubatta sona erecek .
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında toplam 35 (otuz beş) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurularda alım yapılacak bölümler ; Bilgisayar Mühendisliği ,Çevre Mühendisliği , Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği , Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Endüstri Mühendisliği ,Harita Mühendisliği ,İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ,Makine Mühendisliği , Otomotiv Mühendisliği , Tekstil Mühendisliği , Yazılım Mühendisliği, İstatistik , Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama ,Hukuk ,İktisat İşletme ,Kamu Yönetimi ,Maliye Uluslararası İlişkiler. Başvurular 6 mart 2022'de sona erecek.