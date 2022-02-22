Kamuda görev yapan mühendisler memur haklarından yararlanır mı? Askerde olanlar Sözleşmeli Personel Alımlarına Müracaat Edebilir mi?

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre istihdam edilmekte olup, Esasların 12'nci maddesinde "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde kurumlar emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bu yüzden yerleştirildikleri kurumlarca mezkûr Kanunun 62, 63 ve 48 inci madde hükümleri gerekçe gösterilerek ataması yapılmayan adaylar tarafından açılan davalarda yargı mercileri, askerlik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu ve adayların sınava girerken ne zaman atanacaklarını bilmediklerinden bahisle çoğunlukla adaylar lehine karar vermiş bulunmaktadır. Yine, mülga Devlet Personel Başkanlığınca konu hakkında verilen uygulamaya ilişkin görüşlerde "merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği" düzenlenmiş bulunmaktadır.