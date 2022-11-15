İŞKUR 12 BİN TL maaşla 99.700 işçi alacak! KPSS şartsız! 19-47 yaş arası herkes başvurabilir! Serbest tempoyla para kazanın! İlkokul, lise mezunları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanları yakından takip ediliyor ve binlerce kişi başvurusunu tamamlayarak meslek sahibi olabilir. Şu anda özel sektöre acil 99 bin 700 kişi alınacak. İş arayanları yakından ilgilendiren haber geldi. İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı vakitte iş arayan kişilerin işe yerleşmesi sürecinde de yardımcı olmaktadır. İşte Kasım ayı İŞKUR personel alımı detayları...
İŞKUR'dan 99 BİN 700 kişilik yeni ilan duyurusu var. 1 milyon 137 bin kişiye hemen iş bulundu. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak.
İŞKUR'un ilanlar kısmında detaylı bir şekilde bakıldığında en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük bir istihdam olduğu fark ediliyor.
2022 yılının başından bugüne kadar 1 milyon 137 bin kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana seçtiği mesleğe göre anında iş imkanı sunuluyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlamaktadır.
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