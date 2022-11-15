İŞKUR 12 BİN TL maaşla 99.700 işçi alacak! KPSS şartsız! 19-47 yaş arası herkes başvurabilir! Serbest tempoyla para kazanın! İlkokul, lise mezunları...

İŞKUR'dan 99 BİN 700 kişilik yeni ilan duyurusu var. 1 milyon 137 bin kişiye hemen iş bulundu. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak.