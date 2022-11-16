1991-1992-1993-1994-1995-1999 sigortalılar EYT'den limitsiz yararlanacak! EYT'lilere ALTIN ORAN hesabı! Staj ve çıraklıkta son 1 ay...
EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milyonları ilgilendiren Yaşa Takılan'a ilişkin düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kadın, erkek için prim gün sayısını ve yıl sayını belirledi. Peki, EYT'de prim ve yıl şartları ne olacak? Eksik prime nasıl çözümler uygulanacak? İşte detaylarla EYT dosyası...
EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesi alanında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayana emeklilik yolu açılacak. Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" ifadesini kullandı. EYT'den yararlanmak isteyen kesim bu açıklamalardan nasıl bir sistem uygulanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki EYT'de aranan prim ve gün şartları neler? Kısmi emeklilik de kolaylaşır mı? Eksik prime hangi imkanlar sağlanacak? İşte konuyla alakalı gelişmeler ve çözümler haberimizde!
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin önümüzdeki ay Meclis'e sevk edilmesi için hazırlıklar sürerken, detaylar da önemli ölçüde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün sayısı ve yıl şartlarını değiştirmediklerini söyledi.