1991-1992-1993-1994-1995-1999 sigortalılar EYT'den limitsiz yararlanacak! EYT'lilere ALTIN ORAN hesabı! Staj ve çıraklıkta son 1 ay...

EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesi alanında 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayana emeklilik yolu açılacak. Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" ifadesini kullandı. EYT'den yararlanmak isteyen kesim bu açıklamalardan nasıl bir sistem uygulanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki EYT'de aranan prim ve gün şartları neler? Kısmi emeklilik de kolaylaşır mı? Eksik prime hangi imkanlar sağlanacak? İşte konuyla alakalı gelişmeler ve çözümler haberimizde!