İŞKUR 11.000 TL maaşla 89 BİN 721 işçi alacak! KPSS şartı yok! Yeni yıl için 81 ilden YEŞİL IŞIK:19-45 yaş arası herkes başvursun! Bekçi, hasta bakıcısı, güvenlik...
Yıllardır iş arayanların aradığı sektörde iş bulması sürecinde önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla yeni ilanları duyuruyor. Kurum tarafından 2022 yılının ilk gününden bugüne kadar 1.386.437 kişi işine kavuştu. Aralık ayının sonuna doğru yapılacak olan kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlarını kapsamlı bir şekilde açıkladı. İlan sayfasında yer alan ilanlar güncel olan işçi alımı sayısı ise 86 bin 721 kişi olarak ifade edildi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olacak. İşte İŞKUR Aralık - Ocak personel alımı ilanları!
Aralık 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni yıl için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Aralık ayının son haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 89 bin 721 kişi olarak duyuruldu. İşte Aralık-Ocak ayı İŞKUR personel alımı ilanları!
90 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ARANIYOR
Özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 89 bini aştı.
İŞKUR ile KEGM Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları, tarihleri, kadro branş dağılımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 44 personel alımı yapılacak. Alımlar deniz trafik operatörü, tahlisiye personeli, mühendis, tekniker, büro personeli kadrolarına yapılacak olup başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.
KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde 44 personel alınacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için süreç 19 Aralık 2022 tarihinde başladı ve 23 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.