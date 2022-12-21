İŞKUR 11.000 TL maaşla 89 BİN 721 işçi alacak! KPSS şartı yok! Yeni yıl için 81 ilden YEŞİL IŞIK:19-45 yaş arası herkes başvursun! Bekçi, hasta bakıcısı, güvenlik...

Aralık 2022 İŞKUR işçi alımı ilanları merakla araştırılıyor. Yeni yıl için hazırlık yapan binlerce özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını tek tek açıklıyor. Aralık ayının son haftalarında işçi alımı ilanlarıyla özel sektörde alım yapılacak iş pozisyonları duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını öğrenmek için ilanlara bakmak istiyor. Şu anda açık iş sayısı 89 bin 721 kişi olarak duyuruldu. İşte Aralık-Ocak ayı İŞKUR personel alımı ilanları!