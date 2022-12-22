%64 zamla memur, işçi, emekli derin nefes alacak! 2023 asgari ücret için SON SAATLER! Kulaktan kulağa bitti! Peki, özel sektör maaşları ne olacak?

Asgari ücret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretin yarın açıklanacağını söyledi. AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." ifadelerini kullanmasıyla gözler yarına çevrildi. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücretin yarın akşam saatlerinde açıklanacağı iddia ediliyor. Ortaya atılan zam oranı ise %64 olarak belirtildi. Memur ve memur emeklilerine, işçiye yapılan zam sonrası en merak edilen konulardan biri de özel sektör maaşları oldu. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte özel sektör çalışanlarına yapılacak zam oranı oldukça merak ediliyor. İşte yapılan tahminlere göre 2023 özel sektör maaşları ve konu hakkında tüm detaylar...