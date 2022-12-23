Az evvel netleşti! SGK ve Bağkur’lu emeklilere duyuru yapıldı: Maaşa ek 4.500 TL, 5.000 TL, 5.500 ve 7.500 TL alacaksınız!

Promosyon yarışında bankalar son zamanlarda yüksek miktardan teklifler veriyor. Bu yarışta bilhassa özel bankalar atağa geçerken kamu bankalarından da benzer bir atak bekleniyor. Bu hususta emekliler oluşturulan promosyon artış miktarından memnun kalırken daha yüksek promosyon verecek olan bankayı da beklemeye başladılar.