İŞKUR 1 aralık güncel iş ilanları! İlkokul ve lise mezunu 4. 645 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınacak! Başvuru şartları belli oldu

İlkokul mezunu ve lise mezunu olup temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlere güzel haber İŞKUR'dan geldi. En az lise mezunu silahlı- silahsız 1.383 güvenlik görevlisi ve en az ilkokul mezunu 3.262 temizlik görevlisi alınacak. Başvurular Türkiye'nin bir çok ilinden kabul edilecek. Temizlik güvenlik görevlisi iş ilanları hem kamuda hem de özel sektörden yayınlandı. İşte başvuru detayları ve temizlik personeli ve güvenlik görevlisi maaşları...