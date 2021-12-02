Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi geldi! Milyonlarca kişinin yüzü gülecek! Çok büyük bir artış olacak!

Aralık ayının gelmesinin hemen ardından asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. 1 Aralık Çarşamba günü yani bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Yapılan açıklamaların hemen ardından ilk toplantıda neler olacağı ve asgari ücretin ne kadar yükseleceği merak konusu oldu.