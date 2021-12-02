Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi geldi! Milyonlarca kişinin yüzü gülecek! Çok büyük bir artış olacak!
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi! AGİ ve asgari ücret için yüzleri güldürecek açıklama geldi! Çok büyük bir artış olacak. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret ile ilgili müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaların ardından gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması
Aralık ayının gelmesinin hemen ardından asgari ücret ve AGİ ilgili önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." diyerek vatandaşlara müjdeyi verdi. 1 Aralık Çarşamba günü yani bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı için bir araya gelecek. Yapılan açıklamaların hemen ardından ilk toplantıda neler olacağı ve asgari ücretin ne kadar yükseleceği merak konusu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI BAŞLIYOR
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, yarın resmi olarak başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.
İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.