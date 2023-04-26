İŞÇİ SONUÇ: https://iscisonuc.saglik.gov.tr İL İL ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir! 26 Nisan Sağlık Bakanlığı temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçlarına nasıl bakılır?
Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi bugün 2. gününde! 2023 yılında İŞKUR üzerinden 10 bin 900 işçi alımı yapıacak. Kura sonuçları saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam sayısı 31 bin 600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42 bin 500'e ulaşmaktadır. '' dedi. İşte 26 Nisan 2023 Çarşamba Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi canlı izleme ekranı Youtube! İşçi sonuç: https://iscisonuc.saglik.gov.tr asil yedek isim listesi il il PDF indir...
SON DAKİKA İL İL AÇIKLANIYOR... Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için İŞKUR üzerinden başvurular alınmıştı. Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bugün ilan edilmeye başlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte İŞKUR İŞÇİ SONUÇ: iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA CANLI YAYIN 26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA!
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuraları 25 Nisan 2023 Salı ve 26 Nisan 2023 Çarşamba günü toplamda 2 gün sürecek şekilde çekilecek. Ankara'da noter huzurunda gerçekleştiriecek olan kura çekimi 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kura çekimi sonrası adaylar kurada adının çıkıp çıkmadığına aşağıdaki link üzerinden bakabilecek.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.