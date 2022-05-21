Fiyatlarda ŞOK indirim! 40’dan 26,00 TL’ye düştü! %22’ye dayandı! ŞOK marketlerinde indirim cümbüşü! Bu haftadan itibaren Ayçiçek yağı ve o ürünler...

ŞOK yeni aktül ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde 500 gr Tam yağlı mis beyaz peynir %15'lik indirimle 21,90 TL'den satılmaya başlandı. 25 TL ve üzerindeki alışverişlerde de 220 gr Sultan Fermente Sucuk 40 TL yerine 26,00 TL'ye verilecek. Ayrıca Bebelac çocuk devam sütü alımlarında 25 TL hediye çeki imkanı bulunuyor. ŞOK'un sıvı yağ fiyatlarına da güncelleme geldi. Diğer tüm indirimli ürünler liste halinde haberimizde! İşte 2022 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı...