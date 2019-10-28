"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" Devrim 58 yaşında

"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olan ve üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçen Devrim, Eskişehir'de sergilendiği fabrikada 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor.