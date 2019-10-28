"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" Devrim 58 yaşında
Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ tesislerinde 20 aydır sergilendiği özel müzesinde 250 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan Devrim'in, Türk mühendis ve işçileri tarafından üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçti. Ziyaretçiler, müzede "Türkiye'nin ilk yerli otomobili"nin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerini de görebiliyor.
"Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olan ve üretilmesinin üzerinden 58 yıl geçen Devrim, Eskişehir'de sergilendiği fabrikada 20 ayda yaklaşık 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
AA muhabirinin Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1961 yılında Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından konulduğu yeni müzesinde yoğun ilgi görüyor.
Otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görsellerinin de bulunduğu müzede, 58 yaşındaki Devrim hem Eskişehirlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.