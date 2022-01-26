İş kurmak isteyen gençlere 5-10-25 bin TL müjdesi! e-Devlet'ten başvuru yapmak çok kolay! Başvurusu onaylananın direkt hesabına yatıyor. Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 yılında da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle birlikte hemen sağlanıyor. Yüksek teknoloji alanında tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte gençlere verilen destekler...