EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı... Polis, öğretmen, hemşire...
Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca emekli zamlı maaşını almak için sabırsızlıkla bekliyor 2022 zamlı emekli maaş farklı gündemde. Peki Emekli maaşı 2022 ne kadar, emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Polis emeklisi ne kadar alacak? Öğretmen emeklisi ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı. İşte zamlı emekli maaşı farkları hesaplama.
26.01.2022 13:38
- Son Güncelleme: 26.01.2022 13:38