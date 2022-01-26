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Haberler Ekonomi EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı... Polis, öğretmen, hemşire...

EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı... Polis, öğretmen, hemşire...

Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca emekli zamlı maaşını almak için sabırsızlıkla bekliyor 2022 zamlı emekli maaş farklı gündemde. Peki Emekli maaşı 2022 ne kadar, emekli maaşı farkları ne zaman yatacak? Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylıklarını aldıkları banka ve PTT hesaplarına gönderilecek. Polis emeklisi ne kadar alacak? Öğretmen emeklisi ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı. İşte zamlı emekli maaşı farkları hesaplama.

FARUK ERDEM EKONOMI
takvim.com.tr
26.01.2022 13:38 - Son Güncelleme: 26.01.2022 13:38
EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı...

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği haber geldi.

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EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı...

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili teklif kabul edilmişti. Bununla beraber milyonlarca emekli ve memurun yüzde 2,5 zam farkının ne zaman yatacağı belli oldu.

EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı...

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları bu hafta yatacak. 2.5 puanlık zam farkı kapsamında yaklaşık 13.7 milyarlık ödeme yapılacak. Memurlara 800-1000 TL fark yatacak.

EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı...

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı..

EKONOMİ HABERLERİ I Emekli maaş farkı hesaplara yatıyor! Emekli memur maaşları ne kadar? Emekli memur zam fark tutarı...

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