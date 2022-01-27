Ve netleşti! Sıfır ya da ikinci el otomobil almak isteyenlere müjde! Bayram havası estirecek fırsat! 3 bankada birden başladı

Ocak ayına özel otomobil devlerinden gelen indirimler sonrasında sıfır km taşıt kredilerine olan talebin de bir hayli artış gösterdiği ifade ediliyor. N11 2. El Taşıt Kredisi fırsatından yararlanacak vatandaşlar ise %1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi kullanabilecekler.