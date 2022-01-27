Ve netleşti! Sıfır ya da ikinci el otomobil almak isteyenlere müjde! Bayram havası estirecek fırsat! 3 bankada birden başladı
Otomobil almak artık daha kolay olacak. Taşıt kredilerinde faiz oranları hareketliliğini sürdürüyor. Kamu ve özel bankalar doğrultusundan sağlana taşıt kredilerinde 0 km ve 2. el otomobillere yönelik başlatılan kampanyalar, faiz indirimi üstünlükleri yardımıyla kişilerin otomobil sahibi olmasını gerçekleştirmeyi hedefliyor. TCMB faiz indirimlerine karşın beklenilen düzeyde indirim gelmemesi ise vatandaşlar doğrultusundan memnuniyetsizlikle karşılandı. Peki bankaların taşıt kredisi faizleri 2022'de ne kadar oldu? İşte en makul taşıt kredisi fırsatları. Vatandaş akın etti! Geçti borun pazarı demeyin! Aylık yalnızca 1.832,87 TL kira gibi taksit ödeyerek hemen evinizi alın! Ayakları yerden kesecek! 0 km 5 yaşa kadar 48 ay vadeyle 3 ay ödemesiz otomobil alın! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası az önce duyurdu
Fibabanka 2. El Taşıt Kredisi
Fibabanka'nın 0 km veya 2. el otomobil satın almak isteyenlere özel sağladığı kredi fırsatları avantajlı faiz oranlarının yanı sıra uygun ödeme seçenekleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye'de bir ilke de imza atan Fibabanka, N11 2. El Taşıt Kredisi kampanyası ile ikinci el araç satın almak isteyenlere görülmemiş fırsatlar sunuyor.
3 aydan 48 aya kadar vade seçeneklerine yer veren Fibabanka, taşıt kredisi ile 0 km araçlarda %2,09, 2. el araçlarda ise aylık %2,04'ten başlayan faiz oranları ile kredi tahsis etmektedir.
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Ocak ayına özel otomobil devlerinden gelen indirimler sonrasında sıfır km taşıt kredilerine olan talebin de bir hayli artış gösterdiği ifade ediliyor. N11 2. El Taşıt Kredisi fırsatından yararlanacak vatandaşlar ise %1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi kullanabilecekler.
ING Bank İkinci El Taşıt Kredisi
ING Bank hızlı onay süreci ile hayalini kurdukları araca kolayca kavuşmak isteyen tüm vatandaşlara cazip seçenekler sunuyor. 8 yaşına kadar ikinci el araçlarda geçerli %1,04'ten başlayan faiz oranları ve 48 ay vade seçenekleri ile ikinci el araç satın alımları için uygun geri ödeme seçenekleri de sunuluyor.