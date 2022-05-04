📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

Kendi işini kurmak ve girişimcilik yapmak isteyen vatandaşlara devlet destekleri tüm hızıyla gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan fırsatların ne kadar olduğunu öğrenmek ve başvuru şartlarını bilerek başvuru yapmak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. SGK'den genç girişimcilere prim desteği ve KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği sizleri bekliyor.