Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK'den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği...

📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK'den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği...

İstihdama ve dolayısıyla ekonomiye katkı sağlayan destekler peşpeşe geliyor ve özellikle Sosyal Güvenlilk Kurumu (SGK) ile KOSGEB 65.000 TL'ye kadar olan girişimci desteği yoğun ilgi görüyor. Kendi işini kurmak isteyenlere SGK'den genç girişimcilere prim desteği sağlıyor, Özellikle kadınları, engellileri ve genç vatandaşların iş hayatına katılmasını isteyen KOSGEB ve SGK tarafından sunulan ekonomik fırsatlardan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar!

04.05.2022 14:24 - Son Güncelleme: 04.05.2022 14:24
📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

Kendi işini kurmak ve girişimcilik yapmak isteyen vatandaşlara devlet destekleri tüm hızıyla gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan fırsatların ne kadar olduğunu öğrenmek ve başvuru şartlarını bilerek başvuru yapmak isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik. SGK'den genç girişimcilere prim desteği ve KOSGEB'ten 65.000 TL'ye kadar girişimci desteği sizleri bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

DESTEK TUTARI

Kuruluş Desteği

Gerçek kişi işletme 5.000 TL

Sermaye şirketi işletme 10.000 TL

📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

📣İş kuracaklara peşpeşe fırsatlar! 🔈SGK’den genç girişimcilere prim desteği! KOSGEB’ten 65.000 TL’ye kadar girişimci desteği...

Sertifika Desteği

5.000TL

Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

SON DAKİKA