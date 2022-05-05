Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! Faiz oranları tavan yaptı! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs'a özel kallavi faizler
32 günlük vadeli mevduat kazancı amacıyla Mayıs'a özel kallavi faizler geldi. Birikimlerini en avantajlı şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlara, kamu bankalarından büyük hizmet geldi. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası 32 günlük mevduat faizi getiri oranlarını açıkladı. İşte bankaların vadeli mevduat hesaplarına dair ayrıntılar
05.05.2022 08:59 - Son Güncelleme: 05.05.2022 08:59
Bir süredir döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergiliyor olması, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Söz konusu ürün ve hizmet zamlarından sonra gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılamak konusunda zorlanmaya başlayan vatandaşlar, mevcut birikimlerini en akılcı şekillerde değerlendirmek adına hummalı bir araştırma süreci içerisine girdiler.
Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde birikimlerini TL cinsinden yatırım araçları aracılığı ile değerlendirmek isteyen vatandaşlar için vadeli mevduat hesabı hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.