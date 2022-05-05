Bankada 25 bin TL, 50 bin TL ve 100 bin TL’nizin olması yeterli! Faiz oranları tavan yaptı! 32 günlük vadeli mevduat kazancı için Mayıs’a özel kallavi faizler

Bir süredir döviz kurlarının ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketler sergiliyor olması, gündelik hayat akışı içerisinde satışa sunulan hizmetlerin ve hizmet ürünlerinin yüksek oranlarda zamlanmasına sebep oldu. Söz konusu ürün ve hizmet zamlarından sonra gündelik ihtiyaçlarını dahi karşılamak konusunda zorlanmaya başlayan vatandaşlar, mevcut birikimlerini en akılcı şekillerde değerlendirmek adına hummalı bir araştırma süreci içerisine girdiler.