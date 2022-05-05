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SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü

Emekli olma hayallerini erkene çekmek isteyen vatandaşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kurum doğrultusundan oluşturulan resmi açıklama ile eş güdümlü birtakım meslek gruplarında istihdam edilmiş olan kişilerin yıpranma payı ayrıcalığı ile erken emekli olabilecekleri bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte söz hususu ayrıcalığa dair ayrıntılar

takvim.com.tr
05.05.2022 08:58 - Son Güncelleme: 05.05.2022 08:58
SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü

Emekli olmak, zorlu bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ve uzun yıllardır yaşlılık döneminde rahata ermek isteyen vatandaşların bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.

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SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olmak isteyen vatandaşların için belirlemiş olduğu şartları, bazı durumlarda esnetmektedir. Bu durumların başında ise kişinin yer aldığı meslek grubunun çalışma şartları gelmektedir.
SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü

Kısacası, bazı meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olma hakkı tanınır.

SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü

Erken Emekli Olma Hakkı Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olma süresinin bazı meslek grupları için esnetildiği belirtmiştir. Söz konusu ayrıcalıklı hizmete göre tehlikeli meslek grupları içerisinde görev yapan kişilerin 1 yıllık çalışma sürelerine ilave yapılır.

SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü

İlgili ilave süreye "yıpranma payı" ismi verilir. Böylelikle vatandaşlar, sigortalı olma sürelerini daha çabuk doldurdukları için daha erken emekli olabilirler.

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