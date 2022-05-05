SGK erken emekli olma hakkı tanınacağını duyurdu! Bunu yapın 10 senede emekli olun! Erken emekli olmak isteyenlere yol göründü
Emekli olma hayallerini erkene çekmek isteyen vatandaşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kurum doğrultusundan oluşturulan resmi açıklama ile eş güdümlü birtakım meslek gruplarında istihdam edilmiş olan kişilerin yıpranma payı ayrıcalığı ile erken emekli olabilecekleri bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte söz hususu ayrıcalığa dair ayrıntılar
05.05.2022 08:58 - Son Güncelleme: 05.05.2022 08:58
Emekli olmak, zorlu bir çalışma hayatına sahip olmuş olan ve uzun yıllardır yaşlılık döneminde rahata ermek isteyen vatandaşların bir numaralı planları arasında yer almaktadır. Bu planın gerçekleşmesi için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi şartlarının sağlanması gerekmektedir.
Kısacası, bazı meslek gruplarında istihdam edilmiş olan vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olma hakkı tanınır.
Erken Emekli Olma Hakkı Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı olma süresinin bazı meslek grupları için esnetildiği belirtmiştir. Söz konusu ayrıcalıklı hizmete göre tehlikeli meslek grupları içerisinde görev yapan kişilerin 1 yıllık çalışma sürelerine ilave yapılır.