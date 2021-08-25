İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi yeni faiz oranları! Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?

İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? Yeni faiz oranları son derece merak ediliyor. Devlet bankalarının tanıttığı kredi imkanları ve bu kredi imkanlarında sundukları özellikler çok sayıda vatandaş doğrultusundan yakından araştırılıyor. Bankaların tanıttığı faiz oranları da dönemsel olarak değişkenlik gösteriyor. Şimdi vatandaşlar doğrultusundan ideal faizli konut kredisi araştırılıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak amacıyla en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi vasıtası ile çok çok şahıs ev sahibi olmuştur. Ancak bu kredi cinsini kullanmak amacıyla bankanın lüzumlu gördüğü birtakım şartları sağlamanız gerekmektedir.