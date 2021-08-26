26 Ağustos 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? 10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu

10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son yıllarda artan altın ve döviz kurları vatandaşları farklı yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım gerçekleştirmek isteyenlerin en sık başvuru ettiği usul ise faizdir. Yatırım gerçekleştirmek isteyen kişiler en çok faizi hangi bankanın verilen inceliyor. Vadeli mevduat hesapları, hemen nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi amacıyla belirli bir vaktinin (vade) dolması gerektiği, bu vakit dolunca ise faiz getirisiyle eş güdümlü çekilebilen ya da diğer bir vadeye yatırılan hesap türüdür. İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu...