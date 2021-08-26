Er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı... Askere 1.100 TL destek veriliyor! Asker ailesine devlet desteği müjdesi!

Asker ailesine devlet desteği: 800 TL aileye, 300 TL askere anında veriliyor. Buna, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Ödeme 2 ayda bir yapılıyor, aylık 400 lira olmak üzere 2 ayda toplam 800 lira şeklinde PTT'ye yatırılıyor. Bu yardım en çok 12 ay yapılıyor. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on iki ay sürmektedir. Muhtaç Asker Ailesi yardım programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaptığınız tarih baz alındığından, sadece kabul edilme tarihiyle ilgili geriye dönük ödeme alınabilir. İade edilen ödemelerle ilgili geriye yönelik ödeme alınamamaktadır.