iPhone fiyatları 5 bin TL birden düşecek! ÖTV’siz KDV’siz Vergisiz iPhone 14 16 bin 803 TL’den satışa çıkacak! İşte güncel APPLE telefon fiyatları...

Başkan Erdoğan tarafından öğrenciler için müjdeli açıklama gelmişti. 1 defaya mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayalar ürünlerinden vergi alınmayacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar...