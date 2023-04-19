Talepler listelendi! SSK, Bağkur'lu emekliye %31 İNTİBAK FARKI! 2000+2003+2008 sigortalıların çıplak maaşına 1.300 TL ZAM! Avans, seyyanen artış...

Emekli vatandaşlar İntibak yasası çalışmaları için resmi gelişmeleri bekliyor. Bu kapsamda 'İntibak zammı 2023 son durum ne?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. 2000 yılından evvel emekli olan vatandaşlar ile 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların ücretlerinde değişiklikler olması nedeniyle intibak yasası büyük bir öneme sahip. Önceki yıllarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve emekli maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Bu sene beklenen yasa çıkarsa maaşlarda 1300 TL artış olması öngörülüyor. Peki, intibak yasası çıkacak mı? SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte tüm gelişmeler haberimizde!